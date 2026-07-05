В Госдуму внесли предложение о взаимном признании ученых степеней РФ и Абхазии

Правительства России и Абхазии договорились о взаимном признании ученых степеней. Документ направлен на ратификацию в Госдуму РФ.
Госдума рассмотрит достигнутое между правительствами России и Абхазии соглашение о взаимном признании ученых степеней.
Отметим, что соглашение между Москвой и Сухумом должно способствовать упрощению взаимодействия между сторонами в профессиональной деятельности, а также повышению кадровой мобильности.
Соглашение позволяет обладателям ученых степеней рассчитывать на продолжение образования и признание со стороны работодателей по обе стороны границы двух государств.
Договоренности о признании ученых степеней были достигнуты в Москве в конце декабря 2025 года.