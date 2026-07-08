Вестник Кавказа

Пашинян позитивно охарактеризовал прошедшие переговоры с Мишустиным

Пашинян позитивно охарактеризовал прошедшие переговоры с Мишустиным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянский премьер назвал дружеской и искренней встречу с главой российского кабмина на полях международной выставки "Иннопром-2026".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал характеристику встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге на международной выставке "Иннопром-2026".

По его словам, общение коллегой из Москвы было искренним и дружеским.

"С российским коллегой провел открытое, искреннее, дружеское обсуждение, достигнут ряд договоренностей"

– Никол Пашинян

При этом он не стал раскрывать подробностей того, что обсуждалось в рамках переговоров и заявил, что ожидает реализации всех договоренностей.

Напомним, международная выставка "Иннопром-2026" проходила в Екатеринбурге с 6 по 9 июля 2026 года. В рамках мероприятия прошли переговоры премьер-министров РФ и Армении – Михаила Мишустина и Никола Пашиняна.

Это была первая проездка Пашиняна за рубеж после победы на парламентских выборах в Армении.

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