Пострадавшие от перебоев со светом в Крыму получат выплату от властей

Крымчане, пострадавшие в результате ЧС экономического характера, получат денежную выплату в размере 15 тыс рублей.

Жители Крыма, которые пострадали из-за ЧС для упорядочивания вопросов экономического характера, получат единовременную денежную помощь, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.

Уточняется, что граждане могут получить выплату в размере 15 тыс рублей.

"Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был введен 26 июня указом главы республики Крым, могут получить единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей на человека"

– Елена Романовская

Как пояснили в министерстве труда Республики Крым, деньги возможно получить, в случае, если свет или вода непрерывно отсутствуют более двух суток.

"Важным условием является факт проживания гражданина в жилом помещении во время ЧС"

– Елена Романовская

Напомним, ранее власти Республики Крым и города Севастополя ввели режим ЧС регионального характера по причине сильных перебоев с электро- и водоснабжением, а также топливным кризисом.

Уточняется, что режим был введен с целью упорядочивания вопросов экономического характера.