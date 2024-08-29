В Чечне теперь можно полетать на параплане над озером Кезеной-Ам

Туристы, выбирающие для себя активный отдых в Чечне, теперь смогут попробовать себя в роли парапланеристов – в спортивно-туристическом комплексе Кезеной-Ам можно полетать с инструктором над озером.

Любители экстремального туризма, выбравшие для себя этим летом отдых в Чечне, смогут попробовать себя в роли покорителей неба: в спортивно-туристическом комплексе Кезеной-Ам запустили полеты над озером на параплане, сообщили в пресс-службе регионального министерства по туризму.

"До конца летнего сезона гости спортивно-туристического комплекса Кезеной-Ам могут увидеть одно из самых живописных мест Чечни с высоты птичьего полета. На территории курорта доступны тандемные полеты на параплане с опытным инструктором"

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К новому направлению активного отдыха подошли основательно: на территории комплекса подготовили три площадки старта, с которых при благоприятных погодных условиях могут летать люди старше 18 лет, передает портал "Это Кавказ".

Любопытно, что экстремалов набирают и среди девушек – организаторы обещают пригласить для них женщину-инструктора, которая и будет проводить тандемные полеты, если наберется больше 10 желающих, говорится в сообщении.

Параллельно с этим региональная федерация спорта сверхлегкой авиации готовит желающих освоить профессию инструктора, рассказали в пресс-службе министерства.