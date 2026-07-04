Шествие прощания с Хаменеи состоялось в Тегеране

Миллионы людей сегодня вышли на центральные улицы Тегерана, чтобы проститься с Хаменеи. Траурная процессия прошла по улице Энгелаб до площади Азади. Шествие растянулось на десятки километров. Вечером тело Хаменеи перевезут в Кум.

В Тегеране утром 6 июля стартовало масштабное траурное шествие в рамках прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Шествия протянулось на десятки километров, улицы Тегерана переполнены людьми в черном, которые несут флаги и портреты Хаменеи. По оценкам властей, в процессии участвуют около 15-20 млн человек, в числе которых не только жители столицы, но и люди специально приехавшие в Тегеран, чтобы проститься с аятоллой. Маршрут шествия составляет около 15 км.

Грузовик с телами Хаменеи и его родственников, оформленный в виде святилища, по сообщениям СМИ, прибыл на площадь Азади. Процессия началась от магистрали Демавенд по центральной улице Энгелаб и достигла площади Азади.

Безопасность маштабного траурного мероприятия в Тегеране обеспечили несколько тысяч полицейских и военных. Потоки людей, во избежании давки, разделялись правоохранителями.

По окончании прощания в Тегеране тело Хаменеи будет отправлено в Кум, главный религиозный центр Исламской Республики.