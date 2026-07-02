Русский язык родной для 54 тыс жителей Грузии – Сакстат

По итогам Всеобщей переписи населения, которая прошла в Грузии в 2024 году, русский язык назвали родным почти 54,5 тыс человек.

Почти для 54,5 тыс жителей Грузии русский язык является родным, об этом сообщил Сакстат.

В ведомстве пояснили, что такие результаты показала Всеобщая перепись населения, которая прошла в 2024 году.

В общей сложности русский назвали родным 54 460 человек, все население Грузии составляет 3 929 581 человек. Таким образом, русский является родным для 1,39% населения Грузии.

При этом более 11,1 тыс человек из этого количества не владеют грузинским языком. Свыше 13 тыс знают его частично, почти 23 тыс – владеют полностью.

Кроме того, русскоязычное население преимущественно живет в больших городах Грузии, а более половины проживает в Тбилиси.