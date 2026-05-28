РЖД запустят продажу билетов в "Макс" в этом году

Компания РЖД намерена до конца года открыть возможность покупки билетов через "Макс". Нововведение коснется пригородных электропоездов.

В этом году у россиян появится возможность приобретать билеты на пригородные поезда через чат-бот в "Макс", поделились в холдинге "Российские железные дороги" (РЖД).

"При этом запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в "Максе" на всей сети железных дорог России рассчитываем в текущем году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж"

– РЖД

В компании уточнили, что для того, чтобы расширить новый сервис, нужно будет убедиться в его эффективной работе.

"Наша задача - оценить не только растущий спрос, но и технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса для разных категорий граждан, а также обратную связь от пассажиров"

– РЖД

В ряде регионов билеты через "Макс" продаются с весны – работа чат-бота началась с марта этого года в Западной Сибири. С 1 июля он был запущен на Северо-Западе России, в дальнейшем он станет доступен и в других округах, пишет ТАСС.