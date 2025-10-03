Азербайджан будет развивать пчеловодство в Карабахе

На освобожденные территории Азербайджана перевезли почти 200 тыс пчелиных семей. Ежегодно в Азербайджане производится более 5 тыс т меда.
В Карабахский экономический и Восточно-Зангезурский районы Азербайджана перевезли свыше 185 тыс пчелиных семей, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства АР.
В ведомстве уточнили, что на освобожденные территории страны были переселены пчелиные семьи 4 133 фермеров.
Также в регион переселены порядка 250 тыс голов мелкого рогатого скота и 8,5 тыс голов крупного рогатого скота, принадлежащих 832 фермерам.