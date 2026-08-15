Вестник Кавказа

В КСИР опровергли диалог с США

Флаг Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КСИР заявили об отсутствии каналов связи с властями США. Ранее о подобной коммуникации заявил Дональд Трамп.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) опровергли информацию о контактах с США. Об этом заявил официальный представитель организации Хосейн Мохеби. 

"Никакого диалога между представителями КСИР с американцами не идет, это ложное заявление Трампа представляет собой лишь фантазии, порожденные воображением и кошмарами, ставшими следствием его отчаяния и поражения в войне"

– Хосейн Мохеби 

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что между Вашингтоном и КСИР действует неофициальный канал коммуникации. 

Отметим, что Тегеран и Вашингтон пролонгировали перемирие, которое действовало 60 дней.

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