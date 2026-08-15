В КСИР опровергли диалог с США

В КСИР заявили об отсутствии каналов связи с властями США. Ранее о подобной коммуникации заявил Дональд Трамп.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) опровергли информацию о контактах с США. Об этом заявил официальный представитель организации Хосейн Мохеби.
"Никакого диалога между представителями КСИР с американцами не идет, это ложное заявление Трампа представляет собой лишь фантазии, порожденные воображением и кошмарами, ставшими следствием его отчаяния и поражения в войне"
– Хосейн Мохеби
Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что между Вашингтоном и КСИР действует неофициальный канал коммуникации.
Отметим, что Тегеран и Вашингтон пролонгировали перемирие, которое действовало 60 дней.