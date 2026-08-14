ANAMA за неделю очистила от мин 1,7 тыс га освобожденных территорий

За минувшую неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана саперы обнаружили и успешно обезвредили сотни мин и различных боеприпасов, очистив 1,7 тыс га.

В Азербайджане с 10 по 16 августа специалисты обезвредили на освобожденных от оккупации территориях 25 противотанковых, 107 противопехотных мин и 614 неразорвавшихся боеприпасов, очистив 1, 7 тыс га. Об этом говорится в еженедельной информации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

​Операции по разминированию проводились специалистами ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, пятью частными компаниями и одной неправительственной организацией.

​Напомним, ранее Генеральная прокуратура Азербайджана сообщала, что с 2020 года на освобожденных территориях на минах подорвались 436 человек, из которых 73 погибли, а 363 получили различные травмы, в связи с чем ведомство призвало граждан передвигаться строго по установленным безопасным маршрутам.