Ереван и Нью-Дели обсудили оборонное сотрудничество

Армения и Индия обсудили развитие контактов в оборонной сфере. Также были затронуты вопросы региональной и международной безопасности.
Глава Минобороны Армении Сурен Папикян провел переговоры с коллегой из Индии Раджешем Кумаром Сингхом, который находится с официальным визитом в Ереване.
Папикян высоко оценил контакты между странами по линии военных ведомств.
Стороны обсудили перспективы расширения оборонного сотрудничества. В частности, были затронуты вопросы военно-технического взаимодействия.
В фокусе внимания глав ведомств также оказались вопросы вокруг региональной и международной безопасности.
Отметим, что Индия является для Армении одним из главных партнеров в военной сфере. В частности, Ереван и Нью-Дели заключили контракт на поставку 155-мм гаубиц ATAGS, а также ракетных комплексов Akash.