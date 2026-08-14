Вестник Кавказа

Ереван и Нью-Дели обсудили оборонное сотрудничество

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Армения и Индия обсудили развитие контактов в оборонной сфере. Также были затронуты вопросы региональной и международной безопасности.

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян провел переговоры с коллегой из Индии Раджешем Кумаром Сингхом, который находится с официальным визитом в Ереване. 

Папикян высоко оценил контакты между странами по линии военных ведомств. 

Стороны обсудили перспективы расширения оборонного сотрудничества. В частности, были затронуты вопросы военно-технического взаимодействия.

В фокусе внимания глав ведомств также оказались вопросы вокруг региональной и международной безопасности.  

Отметим, что Индия является для Армении одним из главных партнеров в военной сфере. В частности, Ереван и Нью-Дели заключили контракт на поставку 155-мм гаубиц ATAGS, а также ракетных комплексов Akash.

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