В ЛАГ заявили о попытке Нетаньяху сорвать урегулирование в Газе

Генсекретарь Лиги арабских государств обвинил премьер-министра Израиля в том, что тот стремится нарушить процесс урегулирования в секторе Газа и хочет, чтобы ЦАХАЛ оставалась там на своих позициях.

Ответственность за срыв посреднических усилий по урегулированию ситуации в секторе Газа стоит возложить на израильскую сторону, считает генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Набиль Фахми.

Соответствующее заявление он сделал, комментируя итоги встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с зятем президента США Дональда Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером.

Фахми отметил, что Нетаньяху не хочет установления мира в Газе и стремится сохранить позиции ЦАХАЛ в секторе.

"Нетаньяху явно стремится сорвать все усилия посредников и закрепить существующее положение в секторе Газа"

– Набиль Фахми

Генсек подчеркнул, что это означает продолжение кровопролития на этой территории и по своей природе это — "препятствование решению катастрофической гуманитарной ситуации".

По словам Фахми, палестинское движение ХАМАС согласилось с выработанными посредниками условиями по урегулированию.

Однако, Израиль, подчеркнул генсек ЛАГ, "в свою очередь отказывается выполнять взятые обязательства".

Также Фахми приветствовал заявление восьми арабских и мусульманских государств, которые открыто осудили позицию Тель-Авива.

Кроме того он, от имени Лиги арабских государств, призвал Вашингтон оказать давление на Нетаньяху для немедленного перехода ко второму этапу соглашения.