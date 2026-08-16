Вестник Кавказа

Азербайджан значительно нарастил экспорт электроэнергии в Иран

Азербайджан значительно нарастил экспорт электроэнергии в Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки электроэнергии из Азербайджана в Иран за первую половину текущего года выросли в 1,6 раза. При этом импорт электричества из Ирана в Азербайджан сократился.

Экспорт электричества из Азербайджана в Иран за период с января по июнь текущего года увеличился в 1,6 раза, такое сообщение распространил Госкомстат Азербайджана.

В результате за первые шесть месяцев нынешнего года из Азербайджана в Иран было поставлено 24,5 млн кВт·ч электричества. Доход Баку достиг $697 тыс.

В Госкомитете Азербайджана добавили также, что импорт иранской электроэнергии из Ирана сократился на 14,6%, до $403 тыс.

Напомним, ранее стало известно, что в первом полугодии 2026-го Азербайджан и Иран возобновили взаимные поставки природного газа.

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