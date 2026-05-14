Авиарейсов между Казахстаном и Турцией станет больше

Астана и Анкара значительно расширили возможности для выполнения регулярных пассажирских авиаперевозок, фактически удвоив число рейсов между Казахстаном и Турцией.

Авиационные администрации Казахстана и Турции провели встречу в Стамбуле, в ходе которой они подписали новый Меморандум о взаимопонимании в области гражданской авиации: он направлен на дальнейшее укрепление сотрудничества и расширение воздушного сообщения между двумя странами, сообщили в Минтранспорта Казахстана.

По основным направлениям (из Стамбула в Астану, Алматы и Шымкент, из Анкары в Астану и Алматы) количество разрешенных рейсов увеличено практически в два раза - с 76 до 138 в неделю, также выросло число авиарейсов по туристическим направлениям: теперь из городов Казахстана в Анталью и Бодрум будут летать не 44, а 86 авиарейсов в неделю, отметили в ведомстве, передает Sputnik Казахстан.

"Общее количество разрешенных рейсов по вышеуказанным маршрутам увеличено с 120 до 224 рейсов в неделю. На всех остальных маршрутах предусмотрена возможность выполнения до 14 рейсов в неделю авиакомпаниями обеих сторон"

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Новые договоренности – это дополнительные возможности расширения прямого авиасообщения и развития региональной связанности, - подчеркивается в сообщении.

Также делегации авиаторов двух стран договорились активизировать сотрудничество по широкому кругу направлений гражданской авиации, включая обеспечение авиационной безопасности, развитие аэропортовой инфраструктуры и цифровизацию отрасли.