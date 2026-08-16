Тбилиси не намерен пересматривать решение о закрытии избирательных участков за границей

Генеральный секретарь правящей партии Грузии рассказал о том, что решение об закрытии избирательных участков за рубежом не будет пересмотрено.

Грузинские власти не будут пересматривать решение о закрытии избирательных участков за границей, рассказал генсек правящей партии Каха Каладзе.

Об этом он заявил, комментируя иск, ранее поданный в Конституционный суд коалицией "Сильная Грузия".

"Было объяснено, почему это решение было принято и почему оно важно. Все действия и нарративы, которые приходят извне по заданию хозяев и озвучивает внутренняя агентура – все ясно и понятно"

— Каха Каладзе

По его словам, грузинское общество легко может "сделать правильный анализ и выводы".

Каладзе подчеркнул, что "Грузинская мечта" всегда учитывает геополитическую и региональную ситуацию, а также действует в интересах народа Грузии.