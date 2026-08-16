Вестник Кавказа

Иран захватил танкер ОАЭ у острова Кешм – СМИ

Корабль на рейде
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам, был захвачен иранскими силами в районе острова Кешм.

Принадлежащий ОАЭ танкер был захвачен силами Ирана неподалеку от острова Кешм, об этом пишут иранские СМИ, в частности, агентство Fars.

Подробности инцидента пока не сообщаются.

Ранее ИРИ совершила еще одну атаку на судно ОАЭ, шедшее через Ормузский пролив. В ответ МИД Эмиратов выразил решительное осуждение, охарактеризовав это нападение как явное нарушение резолюции №2817 Совбеза ООН.

Кроме того, в министерстве дали оценку поступкам КСИР против коммерческого судоходства, использованию Ормузского пролива как инструмента экономического давления и запугивания: в Абу-Даби назвали все это морским пиратством.

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