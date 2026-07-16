Вестник Кавказа

Казахстанские авиакомпании продлевают приостановку рейсов в Дубай

Аэропорт в Дубае
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Руководство двух крупнейших авиакомпаний Казахстана, Air Astana и FlyArystan, приняло решение продлить запрет на выполнение авиарейсов в Дубай до конца сентября из-за нестабильной ситуации в регионе Персидского залива.

Прямых авиарейсов из Казахстана в курортный Дубай (ОАЭ) не будет до конца сентября: такое решение приняло руководство двух крупнейших казахстанских авиакомпаний - Air Astana и лоукостера FlyArystan.

"В связи с сохраняющейся нестабильной ситуацией в регионе Персидского залива Air Astana продлевает отмену рейсов в Дубай из Алматы и Астаны до 30 сентября 2026 года"

- сообщение

Расписание их полетов на октябрь тоже скорректировано с сокращением частоты полетов, отметили в компании, передает Sputnik Казахстан.

Также полеты из Актау в Дубай на тот же срок по той же причине приостанавливает и авиаперевозчик FlyArystan.

Ранее авиакомпания информировала о приостановке рейсов по 15 сентября 2026 года, теперь билеты на рейсы по маршруту Актау – Дубай – Актау доступны с 3 октября в рамках зимнего расписания, - уточнили в компании.

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