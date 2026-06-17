Вестник Кавказа

Чечня направила 6,5 т гуманитарной помощи в сектор Газа

Пробки на дорогах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 200 семей получили гуманитарную помощь от миссии фонда имени Ахмата Кадырова Чеченской Республики

Чечня направила в рамках гуманитарной миссии фонда имени Ахмата Кадырова в сектор Газа продукты питания, сообщила пресс-служба фонда.

Отмечается, что гуманитарную помощь получили 285 семей.

"Общий вес доставленной помощи составил 6,5 т — овощи, фрукты, крупы и самое необходимое для жителей, месяцами живущих в условиях нужды"

– пресс-служба фонда имени Ахмата Кадырова

Как рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, "география акции продолжает расширяться, а число охваченных семей растёт с каждым этапом".

Планируется, что всего в рамках гуманитарной миссии помощь получат около миллиона палестинцев в секторе Газа.

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