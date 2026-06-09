Китай направит гуманитарную помощь Ирану и Ливану

КНР отправит гуманитарную помощь Ирану и Ливану. Пекин готов оказывать поддержку в рамках процесса восстановления стран, отметили в МИД Китая.

Власти Китая заявили о готовности в ближайшее время направить гуманитарную помощь Ирану и Ливану в рамках поддержки процесса восстановления стран после боевых действий, рассказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай, будучи добрым другом стран Ближнего Востока и ответственной крупной державой, продолжит оказывать поддержку и помощь в пределах своих возможностей"

– Линь Цзянь

Ранее в Тегеране заявляли о готовности предложить Пекину роль гаранта в будущем соглашении с США. В МИД КНР заявили о возможности Пекина участвовать в ядерных переговорах США и Ирана в роли посредника.