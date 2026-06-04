Грузия и Китай вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства

Тбилиси и Пекин решили вывести отношения Грузии и Китая на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства отныне будут связывать Грузию и Китай, следует из поздравлений, которыми обменялись президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель КНР Си Цзиньпин по случаю 34-й годовщины установления дипломатических отношений.

Такое заявление сделал замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили на совместном с послом Китая в Грузии Чжоу Цянем брифинге.

"В честь 34-й годовщины установления дипломатических отношений между Грузией и Китаем, президент Грузии Михаил Кавелашвили и президент Китая Си Цзиньпин сделали важное совместное заявление в своих поздравительных письмах: стратегическое партнерство между двумя странами будет поднято на более высокий уровень – всеобъемлющего стратегического партнерства"

– Александр Хвтисиашвили

Он напомнил, что переход на этап стратегического партнерства между Грузией и Китаем, который случился в 2023 году, был очень важен для отношений Тбилиси и Пекина.

"Открылась новая глава прочного партнерства, создавшая множество путей для результативного сотрудничества"

– Александр Хвтисиашвили

Дипломат уточнил, что Грузия таким образом снова подтвердила свою твердую приверженность и готовность к развитию сотрудничества в различных сферах. Посол выразил уверенность в том, что совместные проекты двух стран будут и далее давать значительные результаты.

"Я уверен, что прочные узы дружбы и сотрудничества между Грузией и Китаем будут и дальше процветать, служа интересам наших стран и народов"

– Александр Хвтисиашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что сегодняшний день очень важен для Грузии и Китая.

"За эти три года мы серьезно углубили политические и экономические связи, ввели безвизовый режим, открыли прямые рейсы и получили ощутимые результаты в торговле и экономике"

– Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что этот более высокий уровень отношений даст еще больше результатов для развития двусторонних связей.

Интересы Грузии в Китае

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о грузинском подходе к развитию отношений с Китаем как с одним из крупнейших экономических партнеров.

"Грузия сейчас стремится максимально войти в те логистические проекты, которые запланировал Китай. Инициатива Китая "Один пояс – один путь" крайне важна для Грузии, поскольку наше государство хочет сохранить роль связующего звена между Европой и Азией. Пока что ожидания Грузии по сотрудничеству с Китаем не оправдались до конца, существующие двусторонние документы нуждаются в доработке. Грузия надеется, что Китай не будет рассматривать ее как просто одну из партнерских стран, но отнесется к ней как к одному из важнейших партнеров", - прежде всего сказал он.

"Вывод отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства объясняется новым характером внешней политики Грузии. Ранее Тбилиси позиционировал себя в геополитической обстановке как радикально прозападную единицу на Южном Кавказе. В последние годы этот подход был заменен на более прагматичную политику, и в актуальной политике Грузии Китай рассматривается как один из главных центров притяжения и играет важнейшую роль в реализации национальных грузинских интересов. С этой точки зрения Грузия старается сделать все для того, чтобы Китай воспринимал ее как свой ключевой аванпост на Южном Кавказе", - продолжил Арчил Сихарулидзе.

"По этой причине за последние несколько лет между Грузией и Китаем были подписаны многие договоры, в том числе о торговле, что свидетельствует об усилиях, предпринимаемых Тбилиси по сближению с Пекином. Заявление о подъеме отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства подтверждает, что Грузия не собирается менять свою риторику. Опасения, что в какой-то момент Европейский Союз может изменить грузинскую политику, пока что не оправдываются. И для Китая стало очевидно, что Грузия не меняла свой курс только на тот период времени, пока длится противостояние с Западом, а действительно заинтересована в том, чтобы Китай закрепился на грузинских территориях", - обратил внимание политолог.

В первую очередь Грузии необходимы китайские инвестиции. "К примеру, китайских инвесторов ожидает глубоководный порт Анаклия, который долгие годы собирались строить на западные деньги, но так и не построили до сих пор. Изначально к проекту грузинская сторона подошла стандартно, понадеявшись на американские вложения, но выяснилось, что компании США не хотят в него инвестировать из-за сложности проекта и конфликтной ситуации в регионе. Затем попытались найти европейские деньги, но не нашли, пошли в Центральную Азию и вернулись ни с чем. Оказалось, что Китай – это единственная страна, которая может и инвестировать в строительство порта Анаклия, и сделать его конкурентоспособным и использовать его в своих целях и для улучшения экономического состояния Грузии", - отметил он.

"Кстати, перспектива инвестиций Китая в экономику Грузии крайне не нравится США. Еще во время первого срока президента Дональда Трампа глава Госдепартамента Майк Помпео открыто говорил, что Вашингтон не для того вкладывал миллиарды в Грузию, чтобы уступить страну экономическому влиянию России и тем более Китая. Сейчас в США даются аналогичные оценки, подчеркивающие неприемлемость для американской стороны экономического сотрудничества Грузии с Китаем и усиления китайских позиций на Южном Кавказе. Однако объективно США ничего так и не предложили Грузии из партнерских экономических проектов, сотрудничество было лишь номинальным", - напомнил Арчил Сихарулидзе.

"Китай, в свою очередь, предложил не политическую поддержку, а помощь в строительстве, к примеру, новых технических лабораторий в школах. Был проявлен интерес к вложениям в проект порта Анаклия. Одни из самых больших инфраструктурных проектов по тоннелям в Грузии делают китайские компании. Китай на практике в Грузии реализует в плане инфраструктурных проектов то, что обещали, но не делали Европа и США. То есть Грузия получает сейчас от Китая то, что не могла получить от западных партнеров, из-за чего те бьют тревогу, хотя и не предлагают ничего взамен. У Китая есть большие деньги и свой подход к практике стратегического партнерства, поэтому Грузия безусловно нацелена на всемерное развитие сотрудничества с ним", - заключил основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation.