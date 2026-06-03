Тбилиси и Пекин договорились о преподавании китайского языка в Грузии

Грузия и Китай будут сотрудничать по линии образовательных ведомств для повышения уровня преподавания китайского языка.

Власти Грузии и Китая договорились о преподавании китайского языка. Соглашение было оформлено главами образовательных ведомств двух стран.

В рамках подписанного меморандума грузинские преподаватели будут получать помощь для профессионального развития. Запланирован обмен опытом, а также совместные мероприятия культурного и образовательного характера.

Планируется создание рабочей группы, которая будет заниматься вопросами повышения квалификации преподавателей.

Напомним, что весной прошлого года Минобразования Грузии заявило о планах внедрения в образовательную систему преподавания китайского в качестве второго иностранного.