Вестник Кавказа

Тбилиси и Пекин договорились о преподавании китайского языка в Грузии

Тбилиси и Пекин договорились о преподавании китайского языка в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия и Китай будут сотрудничать по линии образовательных ведомств для повышения уровня преподавания китайского языка.

Власти Грузии и Китая договорились о преподавании китайского языка. Соглашение было оформлено главами образовательных ведомств двух стран. 

В рамках подписанного меморандума грузинские преподаватели будут получать помощь для профессионального развития. Запланирован обмен опытом, а также совместные мероприятия культурного и образовательного характера. 

Планируется создание рабочей группы, которая будет заниматься вопросами повышения квалификации преподавателей. 

Напомним, что весной прошлого года Минобразования Грузии заявило о планах внедрения в образовательную систему преподавания  китайского в качестве второго иностранного. 

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