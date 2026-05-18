Всемирный банк даст Грузии кредит в $372 на развитие Среднего коридора

Грузия скоро получит кредит от Всемирного банка на развитие Среднего коридора. Организация готова выделить на эти цели $372 млн.

Кредит в размере $372 млн получит скоро Грузия от Всемирного банка – средства пойдут на развитие Среднего коридора.

В частности, на них планируется закупить новые локомотивы для "Грузинской железной дороги". Еще один проект, который будет профинансирован на средства от ВБ, – строительство четырехполосной автомагистрали Бадиаури-Бакурцихе (регион Кахети).

Планируется, что новые электровозы, которые придут на смену устаревшим, увеличат доступность локомотивов до 95%, доходы ГЖД вырастут на 20%. А планируемый дорожный участок уменьшит время в пути между Телави и Поти приблизительно на 43 минуты.

Стоит отметить, что кредит от ВБ представляет собой часть более крупного пакета на $750 млн. Оставшиеся средства могут поступить от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Азиатского банка развития. Однако они их кредиты пока не одобрены.