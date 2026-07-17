Трамп не хочет расширять санкции против России из-за долларовых рисков

Американские СМИ сообщают, что в Белом доме выражают опасения относительно чрезмерного использования санкций, поскольку это может негативно сказаться на положении доллара в мировой экономике.

Администрация американского президента Дональда Трампа опасается того, что частое использование санкций может ослабить лидирующие позиции доллара в мире, пишет New York Times.

Как отмечает издание, речь идет даже об использовании чрезмерных рестрикций против России.

Особенно это связано с новым законом об антироссийских санкциях, который продвигает Конгресс США, предусматривающий пошлины для покупателей российской энергии.

Однако, в Белом доме, согласно источникам, существует некоторое беспокойство, так как при столь частом применении санкций, страны ищут обходные пути, которые значительно ослабляют доллар.

Это, как отмечают источники, юань, криптовалюты, альтернативные платежные системы.

На этом фоне в течение нескольких последних недель Минфин США проводит сокращение санкционных списков.

В том числе, министерство уже ослабило санкции против Венесуэлы, а также выдавало временные послабления на продажу российской и иранской нефти.

Кроме того, напомним, ранее американский президент Дональд Трамп призвал снять санкции с Турции для того, чтобы вернуть Анкару в программу истребителей F-35.