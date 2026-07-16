Хаменеи намерен провести свой первый международный контакт с Путиным

Источник: Моджтаба Хаменеи может начать свои международные контакты со звонка или встречи с Владимиром Путиным. При этом верховный лидер ИРИ не планирует покидать убежища до конца военного конфликта с США.

Первым международным контактом для верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может стать встреча или разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил источник в окружении Хаменеи.

"Россия — близкая нам страна, Его превосходительство [Владимир] Путин — близкий друг Исламской Республики. И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным"

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Источник отметил, что Моджтаба Хаменеи не проводит публичных выступлений и не появляется на официальных мероприятиях по соображениям безопасности. Глава государства не будет появляться на публике до конца иранской войны, пишет ТАСС.

"Он из соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике"

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Напомним, что Моджтаба Хаменеи возглавил ИРИ после гибели своего отца Али Хаменеи в результате авиаудара США и Израиля 28 февраля этого года.