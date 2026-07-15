Ильхам Алиев выразил благодарность Дональду Трампу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего коллегу из Соединенных Штатов Дональда Трампа.
"Господин Президент, Благодарю Вас за публикацию, ссылаясь на Breitbart, моих высказываний на Шушинском глобальном медиафоруме, где я назвал Вас Человеком мира"
– азербайджанский лидер
Напомнив, что менее чем за месяц исполнится первая годовщина исторического Вашингтонского саммита, Ильхам Алиев отметил роль главы Белого дома в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией.
"Хотел бы вновь выразить Вам искреннюю признательность за Вашу незаменимую роль в продвижении прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Ваше лидерство внесло исторический вклад в приближение нашего региона к миру, стабильности и процветанию. Вы действительно –Человек мира"
– Ильхам Алиев