Вестник Кавказа

Ильхам Алиев выразил благодарность Дональду Трампу

Ильхам Алиев выразил благодарность Дональду Трампу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава азербайджанского государства отреагировал на публикацию главы Белого дома. Он отметил, что благодарен американскому лидеру за посредническую роль в армяно-азербайджанском урегулировании.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего коллегу из Соединенных Штатов Дональда Трампа. 

"Господин Президент, Благодарю Вас за публикацию, ссылаясь на Breitbart, моих высказываний на Шушинском глобальном медиафоруме, где я назвал Вас Человеком мира"

– азербайджанский лидер

Напомнив, что менее чем за месяц исполнится первая годовщина исторического Вашингтонского саммита, Ильхам Алиев отметил роль главы Белого дома в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией.

"Хотел бы вновь выразить Вам искреннюю признательность за Вашу незаменимую роль в продвижении прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Ваше лидерство внесло исторический вклад в приближение нашего региона к миру, стабильности и процветанию. Вы действительно –Человек мира"

– Ильхам Алиев

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