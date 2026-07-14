Доходы Азербайджана выросли в 2,7 раза за счет экспорта нефтепродуктов

С января по июнь текущего года Азербайджан экспортировал 486,6 тыс т нефтепродуктов на сумму $385,9 млн, доля нефтяного экспорта занимает 2,36%.

Азербайджан совершил экспорт нефтепродуктов на сумму $385,9 млн в первом полугодии 2026 года, отмечает Государственный таможенный комитет АР.

Уточняется, что всего с января по июнь было экспортировано 486,6 тыс т нефтепродуктов.

Согласно статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта нефтепродуктов увеличился в 1,7 раза, а его стоимость — в 2,7 раза.

Доля нефтепродуктов в общем экспорте составляет в настоящее время 2,36%, отметили в Государственном таможенном комитете.

Также сообщается, что общий объем внешней торговли Азербайджана за первые полгода достиг $24,7 млрд, это на 1,1% выше показателя 2025 года.

Экспорт составил $16,3 млрд, импорт — $8,3 млрд соответственно, проинформировали в Госкомстате.