Авиакомпаниям рекомендовали не летать над странами Персидского залива

EASA выпустило рекомендации для международных авиакомпаний по поводу полетов над странами Персидского залива. Там отметили, что в связи с эскалацией между США и Ираном выполнять рейсы в этом регионе пока опасно.

Европейское агентство авиационной безопасности (ЕАSА) разместило на своем портале бюллетень, в котором посоветовало авиакомпаниям не совершать до 29 июля полеты над воздушным пространством ряда стран Персидского залива.

В тексте упоминаются следующие государства: Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Рекомендация также распространяется на определенную зону над водами Оманского залива.

Отмечается, что ограничения касаются всех высот и эшелонов. Причина – высокие риски в связи с военным противостоянием между Соединенными Штатами Ираном и многочисленными нарушениями меморандума о взаимопонимании, который был оформлен в прошлом месяце.

В ЕАSА обратили внимание на то, что стремление Ирана сохранить контроль над Ормузским проливом, в том числе путем нанесения ударам по торговым судам, и ответные действия военных США несут непосредственную угрозу для гражданской авиации.

Кроме того, в агентстве напомнили, что в этом регионе размещено несколько крупных американских военных объектов, что увеличивает вероятность того, что упомянутые выше страны могут стать прямыми целями ракетных и беспилотных атак со стороны Ирана.

Аналитики EASA также предупреждают, что воздушное пространство рядом с указанными странами в настоящее время тоже весьма опасно, поскольку там сохраняется риск столкновения с ракетами, БПЛА, ПВО и другими последствиями эскалации.