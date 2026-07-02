В Армении начинает работу миссия Евросоюза

Евросоюз объявил о старте работы миссии советников для Армении, которая будет поддерживать власти страны в их противостоянии гибридным угрозам и вызовам ее безопасности, под которыми власти ЕС подразумевают Россию.

Евросоюз сегодня объявил о начале работы миссии советников для Армении по безопасности и "гибридным угрозам", говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС запускает сегодня миссию партнерства ЕС - Армения в рамках общей внешней политики и политики безопасности. Цель этой гражданской миссии - поддержка армянских властей в усилении устойчивости страны перед лицом гибридных угроз и новых вызовов безопасности"

- заявление

Миссия будет бороться "с кибернетическими угрозами, иностранными информационными манипуляциями и вмешательством, борьбой с нелегальными финансовыми потоками", которые подразумевают противодействие российскому влиянию, передает ТАСС.

В заявлении совета особо подчеркнуто: миссия будет консультировать все государственные органы Армении в рамках общей стратегии, но при этом "не будет влиять на процесс принятия решений".

Напомним, аналогичные миссии ЕС уже работают на Украине и в Молдавии.

Ранее мы писали о том, что Европа не оставляет попыток укрепить позиции на Кавказе – именно с этой целью в конце июня в Армении и Азербайджане с визитом побывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос, которые пытались противостоять влиянию России.

ЕС рассматривает Южный Кавказ как стратегически важный транспортный коридор между Европой и Азией, значение которого возросло на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Азербайджан остается одним из ключевых поставщиков энергоресурсов в ЕС, а Армения важна для Евросоюза в плане ослабления ее связей с Россией.