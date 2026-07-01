Зачем глава Еврокомиссии опять приехала в Армению?

Не прошло и месяца после выборов в парламент Армении, как в страну уже приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В чем цель ее визита и чего ждет от ЕС Никол Пашинян?

Сегодня в Ереван прибыла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Визит ее в Армению непростой: стоит отметить два важных момента.

Во-первых, Европейский Союз, и в особенности евробюрократия в Брюсселе, на парламентских выборах ставила на премьер-министра Никола Пашиняна и его партию "Гражданский договор". Не случайно ровно за месяц до выборов 8-й саммит Европейского политического сообщества, где встречаются лидеры ЕС и стран, куда Евросоюз хочет расшириться сам или расширить свое влияние, прошел в Ереване. В списке высоких гостей, куда вошли руководители Франции, Канады, Британии и генсек НАТО, была и фон дер Ляйен.

Сохранение Пашиняна у власти крайне важно для нее. С этой целью Брюссель сымитировал подобие евроинтеграции с Арменией, хотя последняя еще не является кандидатом в члены ЕС. В присутствии главы Еврокомиссии Армении и ЕС подписали ряд соглашений, в том числе в области транспортной инфраструктуры, укрепления экономических отношений и сотрудничества в безопасности. Пашинян заверял своих граждан, что договора приведут к активизации торговли, созданию новых рабочих мест и повышению устойчивости, а также региональной стабильности. Все эти бонусы должны были дать стимул к поддержке "Гражданского договора" на парламентских выборах. Поэтому Урсула фон дер Ляйен первой из иностранных лидеров приехала в Ереван после них, подчеркнув легитимность победителей парламентских выборов в Армении.

Второй нюанс заключается в выборе именно фигуры фон дер Ляйен для визита от лица ЕС в Армению. Дело в том, что Еврокомиссия - это исполнительный орган Евросоюза, который, помимо других задач, отвечает как раз за отношения с соседними странами. ЕК разрабатывает стратегию отношений со странами-соседями и внедряет программы, направленные на развитие отношений с ними, например, Политику соседства ЕС. Она, в частности, дает оценку прогрессу стран-кандидатов по евроинтеграции - насколько они успешно выполняют т.н. Копенгагенские критерии для принятия в состав Евросоюза. Именно структура фон дер Ляйен дает рекомендацию начинать или продвигать переговоры о вступлении в союз. Так что с этой точки зрения визит Урсулы - сигнал к тому, что ЕС всерьез рассматривает Армению как своего будущего члена. Пускай и не в краткосрочной перспективе - очередь из заждавшихся кандидатов и так длинная (Албания, Черногория, Македония, Молдова) - но все же.

Задача Урсулы фон дер Ляйен сейчас не в том, чтобы дать обещания о дате вступления в ЕС. Ведь что бы ни говорил Пашинян и как бы он ни перекидывал ответственность на ЕС ("Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным"), пока что внутри Армении нет консенсуса по этому вопросу. Да и в самом Евросоюзе тоже нет единогласной поддержки расширения ЕС. Но все же как одному из лидеров ЕС фон дер Ляйен важно "зарезервировать" место Еревану, доказать и словом и делом поддержку Пашиняна после выборов. Одним словом - не пускать Армению в свободное плавание и "держать руку на пульсе".

Первый шаг к практической поддержке правительства Пашиняна Еврокомиссия сделала еще до его победы. За три дня до выборов, 4 июня, Урсула фон дер Ляйен пообещала Еревану помощь в объеме 50 млн евро. На фоне введенных Россией ограничений на импорт армянских товаров, включая цветы, минеральную воду и другие продукты, она отметила, что ЕС "твердо поддерживает Армению". Действия России она назвала "неприемлемым экономическим давлением".

Во время своего сегодняшнего визита фон дер Ляйен решила развить экономическую поддержку для Армении. В присутствии Пашиняна она заверила, что Европейский союз готов снять пошлины для 80% армянского экспорта в ЕС.

"Ни одна страна не должна подвергаться давлению в связи с суверенным выбором. Именно поэтому ЕС активизируется, выделяя 52 млн евро и предлагая беспошлинный доступ для 80% армянского экспорта в ЕС. Армения может на нас рассчитывать", - заявила она.

Фон дер Ляйен уверена, что европейский рынок может компенсировать российский:

"Мы можем перенаправить продукцию, которая в настоящее время в основном предназначена для российского рынка, на единый рынок ЕС, к 450 млн потребителей"

По ее словам, ЕС готов "открыть двери для 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, а также для 90% (армянского) экспорта напитков и спиртных напитков на единый рынок ЕС".

Уже в середине в июля в Армению приедут эксперты из ЕС и проведут переговоры с производителями и экспортерами.

Но одной поддержки армянского экспорта Пашиняну мало. Он хочет новых дивидендов от Брюсселя. Ведь отношения с Россией ухудшаются, и избирателю нужно объяснить полезность и правильность "европейского пути". В ходе совместного заявления премьер Армении напоминает о важности установления безвизового режима с ЕС.

"В предвыборный период я сообщал, что у нас стоит задача в течение двух лет (установить безвизовый режим с ЕС). Половина 2026 года уже прошла, то есть к 2029 году (нужно) получить ситуацию с безвизовым режимом"

- Никол Пашинян

Пашинян в свойственном ему стиле пытается максимально не винить ЕС за медленный прогресс в любом из вопросов двусторонней интеграции. Он говорит, что сегодня есть вопросы, которые нужно "задавать самим себе", и прогресс зависит во многом от действий самой Армении, а не от требований к Евросоюзу.

Для интеграции в ЕС Армении предстоит проделать огромную работу. Это и базовые реформы, нацеленные на установление правового государства, гарантии прав человека и демократии, и борьбу с коррупцией. Однако ЕС хоть и не форсирует события, но дает определенные авансы Пашиняну. Так, 2 июня ЕС выделил Армении 2,2 млн евро на поддержку либерализации визового режима с Евросоюзом.

В Ереване фон дер Ляйен дала понять, что будет делать все возможное, чтобы Армения как можно быстрее двигалась в сторону Европы.

"Я приехала сказать, что вы можете на нас рассчитывать"

Со своей стороны, Пашинян похвастался определенным прогрессом на этом пути:

"В последние месяцы нам удалось продвинуться вперёд по ещё одному важному направлению повестки партнёрства Армения - ЕС, а именно в сфере взаимосвязанности"

Насколько велик успех Армении в области реформ, вопрос дискуссионный. Но Пашинян старается вести себя как примерный ученик и каждый раз напоминает, что Ереван должен сам меняться, а не обвинять Брюссель в затягивании евроинтеграции, как это частенько делает премьер Албании Эди Рама. Жаловаться на ЕС Армении еще и рановато. Ведь та же Албания - кандидат в члены уже больше 10 лет, а Армения только в прошлом году определилась со своим намерением. Лишь в марте 2025 года парламент в Ереване принял закон о начале процесса вступления в ЕС. Да и то, вопрос был в подвешенном состоянии из-за июньских парламентских выборов. И окончательное решение о запуске процесса евроинтеграции должно получить одобрение население - через референдум. Несмотря на отсутствие конституционного большинства (2/3 голосов), назначить референдум за счет 3/5 мест в парламенте "Гражданский договор" все же может.

Каким на деле окажется "европейский путь" Армении, покажет время. Помимо соответствия критериям, важно еще, как сложатся отношения Еревана с соседями. Препятствием на пути к евроинтеграции может оказаться мирный процесс с Азербайджаном. Баку для подписания мирной сделки требует изменить конституцию Армении. И сделать это без конституционного большинства Пашиняну будет крайне сложно.

На фоне сближения с ЕС ухудшаются отношения с Россией. Вопрос настолько важен, что Пашинян не постеснялся о нем сказать в присутствии антагониста Кремля фон дер Ляйен. Армянский премьер отметил, что вместе с премьером РФ Михаилом Мишустиным обсуждает двустороннюю повестку.

"Вчера разговор с главой правительства России состоялся по моей инициативе. Рамки обсуждаемых вопросов были представлены в соответствующем сообщении. Договорились, что в ближайшем времени проведем более детальные обсуждения"

- Никол Пашинян

Европа еще где-то далеко, а Россия - действующий партнер и союзник. Армения - все еще член ЕАЭС. Поэтому, несмотря на потенциальную диверсификацию экспорта на европейские рынки, безвизовый режим и разовые пакеты помощи, Пашиняну нужно будет найти общий язык с Кремлем, который пока не спешит снимать ограничения.

В ЕС не могут отпустить Армению в свободное плавание. И поддержку республики Брюссель вынужден будет постоянно даже если не наращивать, то поддерживать. Ведь если экономическая ситуация ухудшится, то разочарование в Пашиняне среди населения будет расти, а легитимность его партии, которую приехала поддержать фон дер Ляйен, деградировать. И тогда Пашиняну не удастся не только получить одобрение населения на референдуме по евроинтеграции, но и элементарно удержать власть.