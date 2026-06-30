В Тегеране рассказали о формате переговоров в Дохе

Сегодняшние контакты Ирана и США в Дохе, по словам замглавы МИД Казема Гарибабади, проводились исключительно в трехсторонних форматах.

Иранская и американская делегации не пересекались напрямую на встречах в Дохе, такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Исламской Республики по правовым и международным вопросам и руководитель иранской экспертной делегации Казем Гарибабади.

По словам дипломата, переговоры Тегерана и Вашингтона проходили исключительно в трехстороннем формате – с участием представителей Катара и Пакистана.

Замглавы МИД также рассказал о повестке встреч. Он уточнил, что на них рассматривались возможности для мониторинга и контроля выполнения Исламабадского меморандума. При этом особое внимание было уделено пунктам, относящимся к Ливану и замороженным активам ИРИ.

Дипломат прокомментировал и начало переговоров по итоговому соглашению: он сообщил о создании рабочих групп, которые займутся отслеживанием соблюдения меморандума и проведением переговоров по итоговому соглашению. По его словам, запуск этих форматов еще впереди. Время и место встречи групп стороны пока согласуют при участии посредников.