Порт Поти в Грузии нарастил обработку грузов на 7%

С начала года в порту Поти было обработано почти 405 тыс TEU-контейнеров, что больше прошлогодних показателей на 7%.

Морской порт Поти – крупнейший порт Грузии – в январе-июле этого года обработал на 7% больше грузов, чем за тот же период 2025 года, сообщает APM Terminals Poti.

За указанный период в порту было обработано 404 760 TEU-контейнеров, при этом максимальное количество – в июле, 65 759 TEU-контейнеров. За рекордный месяц порт Поти принял 42 контейнеровоза. Всего за семь месяцев – 253 контейнеровоза, тогда как за аналогичный период прошлого года – 210.

В 2026 году в Поти резко возросла переработка генеральных грузов – плюс 60%, она достигла 270 446 т. Также значительно выросли объемы паромных грузоперевозок – с 97 761 т до 127 163 т.

Отметим, что грузинский порт Поти обеспечивает 85% контейнерных перевозок страны, также через него идут сухие и наливные грузы, пассажирские паромы.