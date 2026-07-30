Вестник Кавказа

Морской порт Батуми увеличил грузооборот на 8% за полгода

Грузовой кран в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В первом полугодии 2026 года общий объем грузооборота морского порта Батуми вырос на 8% и составил 4,24 млн тонн.

Объем грузооборота морского порта Батуми (BSP) за первые шесть месяцев текущего года достиг 4,24 млн т и вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявили в КазТрансОйле.

Отметим, что порт управляется Batumi Oil Terminal, которая является дочерней компанией АО КазТрансОйл.

Как рассказали в пресс-службе компании, рост объемов перевалки грузов показывает то, насколько устойчив спрос на услуги порта.

Также это показывает "эффективность мер, направленных на привлечение дополнительных грузопотоков", отмечает КазТрансОйл.

"В отчетном периоде BSP также реализовал ряд инициатив, направленных на увеличение доходов. С 1 мая 2026 года вступили в силу обновленные портовые сборы, которые, как ожидается, принесут около $1 млн дополнительной выручки до конца 2026 года"

— пресс-служба КазТрансОйл

Кроме того, уточняется, что с начала 2026 года был повышен тариф на услуги терминала по перевалке карбамида.

Это, по словам руководства компании, "обеспечит дополнительно около $200 тыс выручки до конца года".

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