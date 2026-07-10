Самолеты будут чаще летать из Баку в Тбилиси и Стамбул

В августе и сентябре самолеты "Азербайджанских авиалиний" будут чаще летать между столицами Азербайджана и Грузии, а также между Баку и Стамбулом.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) на август-сентябрь нарастит число рейсов между Баку, Тбилиси и Стамбулом.

Компания на фоне высокого спроса увеличит число прямых рейсов между Баку и Тбилиси с 42 до 46 в неделю со 2 по 30 августа. Также с 4 августа по 30 сентября с 17 до 21 возрастет число еженедельных рейсов по маршруту Баку - Стамбул.

В пресс-службе компании отметили, что дополнительные рейсы на высокий сезон призваны удовлетворить растущий пассажирский спрос, кроме того, у путешественников расширяются возможности при планировании поездок и выборе дате и времени вылета.

Билеты уже в продаже.