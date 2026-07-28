На Каспии стартовала укладка кабеля связи между Казахстаном и Азербайджаном

Прокладка транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном вышла на финальную стадию – началась укладка кабеля, которая продлится 15-20 дней.

Стартовала прокладка Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном, заявили сегодня в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

"Оптический кабель, ранее доставленный из Китая в порт Курык, был погружен на специализированное логистическое судно и доставлен в Баку. Вся цифровая артерия успешно перегружена в специальный кабельный танк на судне, которое вышло из порта Баку и приступило к строительству линии в направлении порта Актау"

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Кабель укладывает специальное судно-кабелеукладчик, оборудованное современной системой динамического позиционирования. В работе задействованы 70 членов его экипажа, включая специалистов технического надзора и представителя АО "Казахтелеком", передает Trend.

Планируется, что при благоприятных погодных условиях кабель будет уложен в течение 15-20 дней, полноценно новая линия связи заработает к концу 2026 года: ее пропускная способность достигнет 400 Тбит/с и создаст независимый цифровой маршрут между Европой и Азией, - сообщили в министерстве.

Проект реализуется совместным предприятием CaspiLink B.V., созданным АО "Казахтелеком" и ООО AzerTelecom Int.