Вестник Кавказа

США могут возобновить полномасштабную военную операцию против Ирана

Вид на Центральный парк в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп оценил перспективы возобновления полномасштабной войны против Ирана. Он подчеркнул, что США пойдут на этот шаг, если не добьются желаемого.

Соединенные Штаты совершенно точно возобновят полномасштабную военную операцию против Ирана, если не получат желаемое от Исламской Республики. Такое заявление сделал 30 июля американский президент Дональд Трамп.

"Если мы не получим 100% того, что хотим, то совершенно точно (вернемся – прим. ред)"

– глава Белого дома

Напомним, в июле США и Иран активно обменивались ударами в течение 13 дней. На прошлой неделе Трамп распорядился приостановить атаки на Исламскую Республику. Иран в ответ отказался от ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.

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