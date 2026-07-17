Вестник Кавказа

Иран и США продолжают переговоры – Пакистан

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Официальный представитель пакистанского МИД заявил о том, что переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта продолжаются и Пакистан активно содействует обеим сторонам в качестве посредника.

Переговорный процесс продолжается в условиях эскалации на Ближнем Востоке и Пакистан прилагает все возможные усилия для разрешения американо-иранского конфликта в качестве посредника, такое заявление сделал официальный представитель МИД страны Тахир Андраби.

По его словам, Исламабад работает с целью "устранить все разногласия в духе исламабадского меморандума о взаимопонимании и совместного пакистано-катарского заявления от 22 июня".

"Позвольте мне добавить, что переговоры между сторонами продолжаются с целью нормализации ситуации, особенно в Ормузском проливе, а также деэскалации"

 – Тахир Андраби

Пакистан с обеспокоенностью отмечает, что ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке остается нестабильной, подчеркнул представитель МИД страны.

Кроме того, Андраби призвал США и Иран "проявлять сдержанность и придерживаться своих обязательств о возобновлении переговоров на техническом уровне".

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