Китай и Пакистан призвали США и Иран прекратить огонь

Главы МИД КНР и Пакистана провели встречу в Шанхае. В ходе нее было подчеркнуто, что обе стороны призывают США и Иран отказаться от боевых действий и выбрать дипломатический путь решения вопросов.

Китай и Пакистан выступают за немедленное прекращение боевых действий между Соединенными Штатам и Ираном. Об этом сказано в сообщении, распространенном МИД Китая после встречи в Шанхае главы министерства Ван и с заместителем премьер-министра, главой МИД Пакистана Исхаком Даром.

"Стороны призвали участников конфликта немедленно прекратить враждебные действия, преодолеть трудности, устранить помехи, возобновить контакты и диалог и стремиться к заключению всеобъемлющего мирного соглашения путем переговоров"

– китайский МИД

В ходе встречи руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что достигнутый Вашингтоном и Тегераном меморандум о взаимопонимании на первом этапе дался нелегко.

"Мир уже близок, нельзя допустить, чтобы усилия пропали даром, и тем более нельзя потерять уже достигнутое"

– Ван И

Помимо этого, он оценил роль Исламабада в посредничестве, подчеркнув, что Пекин продолжит поддерживать усилия.

В свою очередь, Исхак Дар сообщил, что Пакистан готов продолжать содействовать прекращению огня и возвращению конфликтующих сторон за стол переговоров.

Интересы Китая в иранском урегулировании

Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на два аспекта заинтересованности Китая в продвижении урегулирования иранского конфликта и недопущении разрастания нынешних боевых действий до новой фазы полномасштабной войны между США и Ираном.

"Во-первых, это экономический аспект. У Китаем налажено активное торговое сотрудничество с Ираном, довольно крупные инвестиции вложены в иранскую нефтяную отрасль. Основная статья иранского экспорта в Китай – это сырая нефть, и Пекин безусловно заинтересован в том, чтобы нынешние удары США и Ирана друг по другу не привели к очередной блокаде Ормузского пролива с той или иной стороны. Китаю важно, чтобы судоходство из Персидского залива в открытое море оставалось свободным", - прежде всего сказал он.

"Во-вторых, это политический аспект. Китай в целом выступает против каких бы то ни было военных конфликтов в мире. Каждый такой конфликт создает проблемы для международной торговли, что на примере войны США и Израиля с Ираном было продемонстрировано особенно ярко в этом году, а значит, возникают проблемы и у КНР, значительная доля экономики которой построена на внешней торговле. Поэтому Пекин стремится всеми способами снизить свой ущерб от конфронтации между другими государствами", - продолжил востоковед.

"При этом у Китая нет каких-то кардинальных возможностей повлиять на ход ирано-американского конфликта. Только дипломатия есть в его арсенале, поэтому сегодня мы видим заявление Ван И по итогам переговоров с Исхаком Даром. Давление на США Китай не способен оказывать. На Иран Китай не только не может, но и не хочет оказывать давление, так как считает, что Исламская Республика в этом конфликте занимает справедливую позицию. Максимум, что может сделать Китай – вынести тему на голосование в ООН как постоянный член Совета Безопасности, но это все недейственные методы в текущей ситуации", - заключил Александр Лукин.

Интересы Китая на Ближнем Востоке

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, в свою очередь, обратил внимание на более широкую сферу интересов Пекина в ближневосточном регионе в целом.

"Дело здесь не только в том, что Иран является одним из ближайших союзников Китая, причем в течение уже десятилетий (отношения в самые разные эпохи между Китаем и Исламской Республикой складывались весьма ровно), и входит в число крупнейших поставщиков нефти в КНР, хотя и это тоже важный момент – новое перекрытие Ормузского пролива, прежде всего для иранских танкеров, поставит под удар китайскую энергетическую безопасность. При этом для Китая важна безопасность в целом Ближнего Востока", - указал он.

"На Ближнем Востоке у Китая довольно много торговых партнеров. Среди ключевых – Саудовская Аравия и Оман. Новая большая война между США и Ираном нанесет ударом по внешней торговле Китая в регионе. Кстати, через Ормузский пролив для Китая проходит не только нефть, но и целый ряд других товаров, к примеру, азотные удобрения и метанол, импортируемые и КНР, и странами Юго-Восточной Азии. Блокада пролива вновь приведет к кризису цен", - сообщил Алексей Маслов.

Китай объединяет Глобальный Юг

Одновременно Китаю важно противостоять деструктивному внешнеполитическому курсу США. "Китай прекрасно понимает, что политика США заключается в том, чтобы опутать весь мир многочисленными военными конфликтами и завести их в неразрешимую фазу – так им будет проще управлять мировыми процессами. У Китая внешнеполитическая стратегия совсем другая – его концепция глобальной безопасности предусматривает решение всех конфликтов переговорным путем. США никогда не откликались на призывы Китая решать проблемы через дипломатию", - отметил востоковед.

"Потому нынешнее заявление МИД КНР во многом направлено на формирования мнения Глобального Юга для создания более крупной и мощной коалиции по взаимодействию государств, заинтересованных в стабилизации ситуации. Прямых военных возможностей для влияния на ирано-американский конфликт у Пекина нет, поэтому он будет действовать через целый ряд международных организаций, понимая, что в оперативном режиме ситуация не разрешится – через ШОС и БРИКС. Цель в том, чтобы создать такую систему энергетической, продовольственной и финансовой безопасности, которая сделает атаки на отдельно взятые страны невыгодными", - резюмировал Алексей Маслов.