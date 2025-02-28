Юный футболист из Казахстана стал игроком "Барселоны"

Карим Мендиканов будет выступать за клубную академию "Барселоны". Он стал первым казахстанским игроком, который будет защищать цвета этого испанского гранда.

Футбольный клуб "Барселона" (Испания) подписал контракт с 15-летним нападающим Каримом Мендикановым из Казахстана. Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях сам игрок.

Форвард будет выступать за клубную академию "Ла Масия". Он стал первым футболистом из Казахстана, который будет выступать за "Барселону".

"Очень горд тем, что подписал контракт с клубом своей жизни"

– Карим Мендиканов

Напомним, Мендиканов переехал в Испанию 2022 году. В последние годы защищал цвета местных команд "Серданьола" и "Сан-Кугат" U-15.