Вестник Кавказа

Юный футболист из Казахстана стал игроком "Барселоны"

Юный футболист из Казахстана стал игроком "Барселоны"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Карим Мендиканов будет выступать за клубную академию "Барселоны". Он стал первым казахстанским игроком, который будет защищать цвета этого испанского гранда.

Футбольный клуб "Барселона" (Испания) подписал контракт с 15-летним нападающим Каримом Мендикановым из Казахстана. Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях сам игрок.

Форвард будет выступать за клубную академию "Ла Масия". Он стал первым футболистом из Казахстана, который будет выступать за "Барселону".

"Очень горд тем, что подписал контракт с клубом своей жизни"

– Карим Мендиканов

Напомним, Мендиканов переехал в Испанию 2022 году. В последние годы защищал цвета местных команд "Серданьола" и "Сан-Кугат" U-15.

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