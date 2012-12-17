Президент "Барселоны" откроет в Азербайджане футбольную академию – СМИ

Как сообщают СМИ, президент испанской "Барселоны" Жоан Лапорта прибудет в Азербайджан для открытия футбольной академии и деловых переговоров с потенциальными инвесторами.

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта направился в Азербайджан для открытия академии испанского клуба в республике.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, Лапорта также намерен привлечь инвесторов, которые могут помочь в решении ряда проблем экономического характера, которые стоят перед сине-гранатовым грандом.

Отметим, что Жоан Лапорта ранее присутствовал на климатической конференции ООН COP29 в Баку. Глава клуба провел переговоры с премьер-министром страны Али Асадовым, а также встретился с молодыми футбольными дарованиями Азербайджана.