Азербайджанские гимнасты завоевали бронзу на Кубке мира в Баку

Еще одна медаль ушла в копилку сборной Азербайджана на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который проходит в эти выходные в Баку. Третье место в финале соревнований заняла азербайджанская смешанная пара.

Бронзовую награду заработали представители сборной Азербайджана по гимнастике на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку.

Третье место в смешанных синхронных прыжках на батуте заняли Сельджан Магсудова и Али Нифталиев. Судьи оценили их выступление на 47,990 балла, и спортсмены завоевали "бронзу".

Ранее сегодня Адиль Гаджизаде взял медаль высшего достоинства в тамблинге, а Тофик Алиев получил серебряную награду.

Напомним, в Кубке мира в Баку участвуют спортсмены из 15 стран мира. Они соревнуются в индивидуальных и синхронных программах.