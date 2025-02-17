Вестник Кавказа

Азербайджанские гимнасты завоевали золото и серебро на Кубке мира в Баку

Азербайджанские гимнасты завоевали золото и серебро на Кубке мира в Баку
Спортсмены из сборной Азербайджана по гимнастике Адиль Гаджизаде и Тофик Алиев взошли на пьедестал почета Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, который проходит в эти дни в Баку.

Гимнасты Адиль Гаджизаде и Тофик Алиев, представляющие Азербайджан, успешно выступили на проходящем в Баку Кубке мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке – они завоевали золотую и серебряную медаль соответственно.

По итогам финала состязаний по акробатической дорожке Адиль Гаджизаде набрал 29,400 баллов и стал победителем. Тофик Алиев получил 29,100 балла и занял второе место.

Стоит отметить, что на Кубке в Баку за награды борются представители 15 стран мира. Они показывают индивидуальные и синхронные программы.

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Азербайджанские гимнасты завоевали золото и серебро на Кубке мира в Баку
Азербайджанские гимнасты завоевали золото и серебро на Кубке мира в Баку
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