В Баку стартовал финал Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу

Сегодня начался завершающий этап Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в столице Азербайджана. На соревновании поборются спортсмены из 15 команд.

Финальный этап Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблингу) стартовал в Баку. В соревновании примут участие спортсмены из 15 стран.

От Азербайджана выступят выдающиеся спортсмены национальной сборной. В прыжках на батуте примут участие серебряный призёр чемпионата мира, обладательница Кубка FIG Сельджан Магсудова, победительница 6-го чемпионата Баку Шафига Гумбатова, чемпион мира в возрастной группе Ниджат Мирзеев, а также Мехди Алиев и чемпион Европы Али Нифталиев.

Выступления смешанных синхронных пар состоятся в первый раз в рамках чемпионата.

В дисциплине акробатической дорожки честь сборной за победу поборются Тофик Алиев и Адиль Гаджизаде, победитель командного чемпионата Европы Гусейн Асадуллаев, а также победитель международных турниров Алексей Караташов.