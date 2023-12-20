Азербайджанские гимнасты стали лидерами Кубка мира в Баку

Сразу два азербайджанских спортсмена вышли в лидеры предстоящего финала Кубка мира по прыжкам на акробатической дорожке, который проходит в Национальной арене гимнастики азербайджанской столицы.

Лидерами в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) на Кубке мира, который проходит в Баку, стали сразу два спортсмена азербайджанской сборной – завтра им предстоит выступить в финале соревнований.

Лучшим в соревнованиях среди мужчин стал Адиль Гаджизаде – он набрал 55,500 балла в личном зачете, опередив всех своих соперников. На второе место по итоговому числу баллов - 53,700 в личном зачете - вышел еще один представитель сборной Азербайджана Тофиг Алиев, который стал вторым среди 14 участников, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Всего в финальный этап прошли 8 лучших гимнастов из 15 стран, принимающих участие в престижных соревнованиях.

Финальные соревнования по тамблингу за медали Кубка мира пройдут в Национальной арене гимнастики завтра, 23 февраля.