Вестник Кавказа

Азербайджанская гимнастка стала полуфиналисткой Кубка мира

Азербайджанская гимнастка стала полуфиналисткой Кубка мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанская батутистка Сельджан Махсудова завтра выступит в полуфинале Кубка мира в Баку – войти в восьмерку лучших из 21 спортсменки, выступающей в этой дисциплине в Национальной арене гимнастики, ей удалось благодаря результатам.

Член сборной Азербайджана по гимнастике батутистка Сельджан Махсудова вышла в полуфинал Кубка мира в Баку, набрав 55.000 очков в первый день соревнований, проходящих в Национальной арене гимнастики азербайджанской столицы.

Спортсменка стала 5-й по личному зачету – это позволило ей войти в восьмерку полуфиналистов, всего в соревнованиях участвовали 21 спортсменка, сообщает Trend.

Еще одна представительница сборной Азербайджана, Шафига Гумбатова, пробиться в полуфинал не смогла – в личном зачете она набрала лишь 46.890 очков, став 18-й.

Финальный день соревнований пройдет завтра, 23 февраля – на нем и определятся победители.

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