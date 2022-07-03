Вестник Кавказа

Нацбанк Грузии посвятил новую монету фестивалю в Бакуриани

Серебряная коллекционная монета
© Фото: Национальный банк Грузии
Национальный банк Грузии презентовал новую коллекционную монету в 5 лари "Бакуриани 2025", посвященную Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю, проходящему на курорте.

В Грузии презентовали серебряные коллекционные монеты "Бакуриани 2025", которые Национальный банк Грузии отчеканил на Польском монетном дворе тиражом 5 тысяч экземпляров, сообщила президент банка Натия Турнава.

"Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль – одно из важнейших спортивных мероприятий, и я рада, что Бакуриани примет его в 2025 году. Это очень важный праздник в истории наших зимних видов спорта

- Натия Турнава

Первыми коллекционные монеты получили президент Европейского олимпийского комитета Спирос Капралос, президент Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов, и родственники выдающихся грузинских спортсменов, передает Sputnik Грузия.

Эскиз дизайна новой монеты Нацбанк страны подготовил совместно с Оргкомитетом "Бакуриани 2025". На ее аверсе изображен лыжник на фоне заснеженных гор, а также надписи "Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль" и "Бакуриани 2025", разделенные снежинками, а на реверсе – цветной логотип фестиваля на фоне заснеженных гор и надпись "Грузия".

В свободную продажу новинки пока не поступили - точная дата начала продаж и их условия пока тоже неизвестны, они будут опубликованы на официальном сайте Национального банка и платформе Музея денег.

Напомним, Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль, в программе которого - горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек, проходит с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми, в нем принимают участие около тысячи спортсменов из 48 стран Европы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
530 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстанские болельщики станут нумизматами

Казахстанские болельщики станут нумизматами

Нацбанк Казахстана выпустил первую из серии коллекционных серебряных монет

Нацбанк Казахстана выпустил первую из серии коллекционных серебряных монет

Нацбанк Казахстана выпускает уникальные танталовые монеты

Нацбанк Казахстана выпускает уникальные танталовые монеты

Монеты в честь выхода сборной на Евро-2024 выпустят в Грузии 

Монеты в честь выхода сборной на Евро-2024 выпустят в Грузии 

Ставрополье осыпают монетами с Виктором Цоем

Ставрополье осыпают монетами с Виктором Цоем

Нацбанк Казахстана представил серию монет в новом оформлении

Нацбанк Казахстана представил серию монет в новом оформлении

В Казахстане выходят в обращение новые коллекционные монеты

В Казахстане выходят в обращение новые коллекционные монеты

Нацбанк Казахстана открыл продажу коллекционных монет Tilashar

Нацбанк Казахстана открыл продажу коллекционных монет Tilashar

Нацбанк Казахстана начал продажу коллекционных монет QULAN

Нацбанк Казахстана начал продажу коллекционных монет QULAN

Монету к 100-летию государственности Чечни выпустит Банк России

Монету к 100-летию государственности Чечни выпустит Банк России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы