Нацбанк Грузии посвятил новую монету фестивалю в Бакуриани

Национальный банк Грузии презентовал новую коллекционную монету в 5 лари "Бакуриани 2025", посвященную Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю, проходящему на курорте.

В Грузии презентовали серебряные коллекционные монеты "Бакуриани 2025", которые Национальный банк Грузии отчеканил на Польском монетном дворе тиражом 5 тысяч экземпляров, сообщила президент банка Натия Турнава.

"Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль – одно из важнейших спортивных мероприятий, и я рада, что Бакуриани примет его в 2025 году. Это очень важный праздник в истории наших зимних видов спорта

- Натия Турнава

Первыми коллекционные монеты получили президент Европейского олимпийского комитета Спирос Капралос, президент Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов, и родственники выдающихся грузинских спортсменов, передает Sputnik Грузия.

Эскиз дизайна новой монеты Нацбанк страны подготовил совместно с Оргкомитетом "Бакуриани 2025". На ее аверсе изображен лыжник на фоне заснеженных гор, а также надписи "Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль" и "Бакуриани 2025", разделенные снежинками, а на реверсе – цветной логотип фестиваля на фоне заснеженных гор и надпись "Грузия".

В свободную продажу новинки пока не поступили - точная дата начала продаж и их условия пока тоже неизвестны, они будут опубликованы на официальном сайте Национального банка и платформе Музея денег.

Напомним, Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль, в программе которого - горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек, проходит с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми, в нем принимают участие около тысячи спортсменов из 48 стран Европы.