Вестник Кавказа

Казахстанские болельщики станут нумизматами

Монета Казахстанской Федерации футбола
© Фото: Нацбанк Казахстана
Нацбанк Казахстана выпускает новые коллекционные монеты, которые безусловно заинтересуют футбольных болельщиков – ведь посвящены они казахстанским футбольным клубам, а значит многие из их поклонников станут нумизматами.

Национальный Банк Казахстана подготовил новогодний подарок для футбольных болельщиков: он выпускает в обращение 13 видов коллекционных монет "Казакстаннын футбол клубтары" и коллекционную монету "Казакстаннын футбол федерациясы" из серии "Спорт", сообщили в пресс-службе регулятора.

На всех монетах, посвященных футбольным клубам страны, будут логотипы клубов премьер-лиги Казахстана сезона 2024 года, однако чтобы купить их, придется поторопиться – тираж новинок небольшой, всего 7 тыс монет каждого вида: 5 тыс монет будут в индивидуальных блистерах, а 2 тыс монет войдут в сувенирный блистерный набор, передает Sputnik Казахстан.

Еще более редкой станет монета Казахстанской Федерации футбола – ее отчеканят лишь 2 тыс экземпляров, а продаваться она будет только в составе сувенирного блистерного набора "Казакстаннын футбол клубтары".

Все монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), их масса - 15 г, диаметр 33 мм, качество изготовления brilliant uncirculated, а номинал - 200 тенге.

Коллекционные монеты отчеканены на Казахстанском монетном дворе, а вот информация о дате начала их продажи будет дополнительно размещена на официальном сайте регулятора, говорится в сообщении.

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Коллекционные монеты казахстанских футбольных клубов
© Фото: Нацбанк Казахстана
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