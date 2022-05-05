Нацбанк Казахстана выпустил первую из серии коллекционных серебряных монет

Приятная новость для нумизматов: Национальный Банк Казахстана выпустил первую в серии "Недра Казахстана" серебряную монету, которая посвящена запасам меди в стране.

Нумизматов вскоре порадует первая монета в новой серии "Недра Казахстана", однако за право обладать ею еще придется побороться – тираж новинки составляет всего тысячу штук, сообщает сайт Национального Банка страны.

"Монета Cu (медь) открывает новую серию монет "Недра Казахстана". Эта серия призвана раскрыть тему богатства земли Казахстана. В рамках серии планируется изготовление монет из серебра по новой технологии, со вставками из химических элементов таблицы Менделеева. В дизайне монеты Cu (медь) представлены стилизованный фрагмент таблицы Менделеева и химический элемент Cu"

- Нацбанк Казахстана

Монеты весом в одну унцию изготовлены из серебра 925 пробы: в монете весом в 32,9 г 31,1 г чистого серебра, а элемент из меди на ней весит 1,8 г. Номинал монеты – 1 тыс тенге, а вот качество изготовления – высшей категории, proof, передает Sputnik Казахстан.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе, а продаваться они будут через интернет-магазин НБК с 10 декабря 2024 года.