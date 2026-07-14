Израиль и Ливан создадут зоны для вывода ЦАХАЛ – СМИ

В рамках дипломатического урегулирования Тель-Авив и Бейрут обсудят сроки создания пилотных зон для вывода израильских войск с юга Ливана, пишут СМИ.

В ближайшее время израильская и ливанская переговорные группы обсудят создание пилотных зон в рамках реализации плана вывода Армии обороны Израиля с территории южного Ливана, пишет The National со ссылкой на ливанский дипломатический источник.

Согласно его информации, в первую очередь стороны обсудят сроки организации этих зон.

"Ливанская и израильская военные делегации встретятся в ближайшие дни, чтобы установить сроки создания двух пилотных зон на юге Ливана, откуда в итоге будут выведены израильские военные"

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Как пишет The National, в рамках очередной встречи по урегулированию, которая прошла накануне в итальянской столице, ливанцы предложили израильтянам начать как можно скорее этот процесс, на что израильская сторона обещала дать ответ после проведения военного совещания.

"Это то, чего мы требуем. Но мы думаем, что израильтяне могут попытаться затянуть этот процесс"

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Напомним, ранее американский дипломатический источник заявил о том, что стороны достигли прогресса в реализации договоренностей и стороны перейдут к технической фазе дипломатического процесса.