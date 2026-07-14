Вестник Кавказа

Израиль и Ливан создадут зоны для вывода ЦАХАЛ – СМИ

Карта Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках дипломатического урегулирования Тель-Авив и Бейрут обсудят сроки создания пилотных зон для вывода израильских войск с юга Ливана, пишут СМИ.

В ближайшее время израильская и ливанская переговорные группы обсудят создание пилотных зон в рамках реализации плана вывода Армии обороны Израиля с территории южного Ливана, пишет The National со ссылкой на ливанский дипломатический источник.

Согласно его информации, в первую очередь стороны обсудят сроки организации этих зон.

"Ливанская и израильская военные делегации встретятся в ближайшие дни, чтобы установить сроки создания двух пилотных зон на юге Ливана, откуда в итоге будут выведены израильские военные"

– источник

Как пишет The National, в рамках очередной встречи по урегулированию, которая прошла накануне в итальянской столице, ливанцы предложили израильтянам начать как можно скорее этот процесс, на что израильская сторона обещала дать ответ после проведения военного совещания.

"Это то, чего мы требуем. Но мы думаем, что израильтяне могут попытаться затянуть этот процесс"

– источник

Напомним, ранее американский дипломатический источник заявил о том, что стороны достигли прогресса в реализации договоренностей и стороны перейдут к технической фазе дипломатического процесса.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
950 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.