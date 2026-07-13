США готовят пошлины для импортеров российских энергоресурсов

Власти США готовят закон о введении пошлин до 100% против стран, закупающих российские нефть и газ. Основной удар новых ограничений будет направлен на Китай и Индию.

В Вашингтоне группа сенаторов представила законопроект о наделении президента США Дональда Трампа правом применять пошлины против импортеров нефти и газа из РФ. Об этом сообщают Reuters и The Wall Street Journal.

Инициатива позволяет главе американского государства устанавливать тарифы до 100% против крупнейших покупателей российского топлива, при этом он сможет самостоятельно выбирать страны для ограничений или отказываться от введения мер исходя из национальных интересов США. Для государств, приобретающих менее 15% газового экспорта, предусмотрены исключения. Таким образом, главное тарифное давление будет оказано на Пекин и Нью-Дели.

Документ также содержит прямые санкции против Центробанка России, оборонных предприятий и проектов Ямал СПГ и Арктик СПГ. Ограничения могут затронуть суда теневого флота, используемые для транспортировки сырья в обход западных санкций.

Прохождение инициативы через конгресс пока не гарантировано из-за опасений демократов по поводу расширения полномочий Трампа. Ситуацию усложняет предложение главы государства включить в текст санкции против Ирана и движения Хезболла.

Напомним, ранее 11 июля скончался один из авторов инициативы, сенатор Линдси Грэм. Сторонники документа рассчитывают принять закон в память о политике.