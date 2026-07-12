Блокада морских портов Ирана возобновится завтра – США

Соединенные Штаты возобновят блокаду морских портов Ирана 14 июля. Об этом сказано в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
"По приказу верховного главнокомандующего силы CENTCOM возобновят 14 июля в 16:00 по времени восточного побережья США (23:00 мск – прим. ред) блокировку движения морских судов, направляющихся в иранские порты и покидающих их"
– CENTCOM
В тексе уточняется, что военные США будут обеспечивать блокирование судов, которые направляются в сторону береговой зоны Ирана.
За время предыдущего периода морской блокады Ирана, который продлился с 13 апреля по 18 июня, ВС США перенаправили более 140 судов, 9 из которых были обездвижены.
Напомним, возобновление морской блокады Ирана несколько часов назад анонсировал президент США Дональд Трамп.