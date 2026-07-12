Вестник Кавказа

Блокада морских портов Ирана возобновится завтра – США

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возобновление блокады морских портов Ирана анонсировал сегодня президент США. Позднее в CENTCOM уточнили, что она начнется со вторника.

Соединенные Штаты возобновят блокаду морских портов Ирана 14 июля. Об этом сказано в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"По приказу верховного главнокомандующего силы CENTCOM возобновят 14 июля в 16:00 по времени восточного побережья США (23:00 мск – прим. ред) блокировку движения морских судов, направляющихся в иранские порты и покидающих их"

– CENTCOM

В тексе уточняется, что военные США будут обеспечивать блокирование судов, которые направляются в сторону береговой зоны Ирана.

За время предыдущего периода морской блокады Ирана, который продлился с 13 апреля по 18 июня, ВС США перенаправили более 140 судов, 9 из которых были обездвижены.

Напомним, возобновление морской блокады Ирана несколько часов назад анонсировал президент США Дональд Трамп.

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